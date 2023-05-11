Мишель и Блинкен провели беседу перед встречей Пашиняна и Алиева

Ереван /Медиамакс/. Президент Европейского Совета Шарль Мишель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили текущие переговоры между Арменией и Азербайджаном.
«Они обсудили возможности поддержки достижения стабильного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном», - говорится в сообщении Госдепартамента США о телефонной беседе.
14 мая Шарль Мишель примет премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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