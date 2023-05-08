Пашинян отправится в Москву по приглашению Путина - Mediamax.am

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Пашинян отправится в Москву по приглашению Путина


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится сегодня с рабочим визитом в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что Никол Пашинян будет присутствовать 9 мая на мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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