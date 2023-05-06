Песков воздержался анонсировать встречу Путина и Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался анонсировать встречу Владимира Путина и Никола Пашиняна на следующей неделе.

4 мая Пашинян заявил в Праге, что на собирается следующей неделе посетить Москву.

«Пока не будем забегать вперед, определенные планы обсуждаются. По мере того как обсуждения будут финализированы, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным», - сказал представитель Кремля.