Песков воздержался анонсировать встречу Путина и Пашиняна - Mediamax.am

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Песков воздержался анонсировать встречу Путина и Пашиняна


Фото: https://www.aljazeera.com/


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался анонсировать встречу Владимира Путина и Никола Пашиняна на следующей неделе.

4 мая Пашинян заявил в Праге, что на собирается следующей неделе посетить Москву.

 

«Пока не будем забегать вперед, определенные планы обсуждаются. По мере того как обсуждения будут финализированы, мы сделаем соответствующее объявление. Пока это считаем преждевременным», - сказал представитель Кремля.

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