Пашинян назвал препятствия для подписания мирного соглашения

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян перечислил назвал препятствия для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Выступая в Центре трансатлантических отношений в Праге 4 мая, он, в частности, сказал:

«До сих пор не удалось договориться о таком дискурсе, в котором было бы четко указано, что Азербайджан признает территориальную целостность Республики Армения площадью 29 800 квадратных километров.

Механизм обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха до сих пор не определен. То же самое можно сказать и о формате диалога Степанакерт-Баку, который, на наш взгляд, должен проходить в рамках международного механизма.

До сих пор не удалось договориться о механизмах преодоления разногласий в случае разночтений текста мирного соглашения;

И, наконец, нет договоренности о международных механизмах реализации мирного соглашения.

Тем не менее, мы продолжаем наши усилия для достижения успеха в этих направлениях. Вот уже четыре дня, как делегации Армении и Азербайджана при поддержке США ведут в Вашингтоне переговоры по решению всех этих вопросов».