Пашинян назвал препятствия для подписания мирного соглашения - Mediamax.am

1286 просмотров

Пашинян назвал препятствия для подписания мирного соглашения


Фото: https://www.primeminister.am/


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян перечислил назвал препятствия для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Выступая в Центре трансатлантических отношений в Праге 4 мая, он, в частности, сказал:

 

«До сих пор не удалось договориться о таком дискурсе, в котором было бы четко указано, что Азербайджан признает территориальную целостность Республики Армения площадью 29 800 квадратных километров.

 

Механизм обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха до сих пор не определен. То же самое можно сказать и о формате диалога Степанакерт-Баку, который, на наш взгляд, должен проходить в рамках международного механизма.

 

До сих пор не удалось договориться о механизмах преодоления разногласий в случае разночтений текста мирного соглашения;

 

И, наконец, нет договоренности о международных механизмах реализации мирного соглашения.

 

Тем не менее, мы продолжаем наши усилия для достижения успеха в этих направлениях. Вот уже четыре дня, как делегации Армении и Азербайджана при поддержке США ведут в Вашингтоне переговоры по решению всех этих вопросов».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Май 5, 2023 14:47
Песков воздержался анонсировать встречу Путина и Пашиняна

Армения-Турция | Май 5, 2023 13:52
Спикер парламента: Армения готова к миру с Турцией без предварительных условий

Общество | Май 5, 2023 20:30
Александр Архангельский: «Армения обсуждает трагический для себя вариант»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023