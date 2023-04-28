Колонна: Присутствие ЕС в Армении снижает напряженность - Mediamax.am

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Колонна: Присутствие ЕС в Армении снижает напряженность


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Начальник Генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян сегодня высоко оценил работу наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении.

Он сказал об этом на состоявшейся в Джермуке встрече с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна.

 

«Благодаря этой работе вооруженные силы Азербайджана вынуждены вести себя более сдержанно. Работа на границах Армении продвигается очень хорошо»,- сказал начальник Генштаба.

 

Министр иностранных дел Франции, в свою очередь, сказала, что сотрудничество между Арменией и наблюдательской миссией ЕС дает положительные результаты.

 

«Благодаря наблюдательной работе мы имеем возможность получать информацию с мест, которая полезна для стран-членов ЕС. Эта миссия - наблюдательная, не вооруженная, ее цеот - наблюдать за обстановкой, однако подобное присутствие в любом случае дает возможность разрядить обстановку»,- заявила Катрин Колонна.

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