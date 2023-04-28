Замглавы МИД России провел встречи с послами Армении и Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. 27 апреля заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел раздельные встречи с послами Армении и Азербайджана в Российской Федерации.
«Обсуждено развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений», - говорится в сообщении МИД России.
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