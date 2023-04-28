Россия призвала Армению не дистанцироваться от ситуации в Лачинском коридоре

Ереван, 28 апреля. /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова считает «принципиально важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок».

Захарова сказала об этом 27 апреля на брифинге, комментируя заявления секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что «Лачинский коридор принадлежит России», которая и несет ответственность за происходящие там события.

«В настоящее время как по линии российского миротворческого контингента, так и на политическом уровне предпринимаются необходимые усилия с целью урегулирования ситуации вокруг Лачинского коридора и возвращения ее в русло трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 г. Считаем принципиально важным, чтобы официальный Ереван вносил свой вклад в поиск взаимоприемлемых развязок», - сказала Захарова.