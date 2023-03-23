Мирзоян: «Риторика Азербайджана обостряется, переговоры продолжаются»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что в последние дни в Азербайджане усилилась как пропаганда ненависти к армянам, так и прямые угрозы.

«Эта риторика и агрессивное поведение не только не способствуют мирному процессу, но и создают новые препятствия.

Вокруг мирного договора идет переговорный процесс, с другой стороны, мы видим все более обостряющуюся риторику Азербайджана»,- сказал Арарат Мирзоян в ходе сессии вопросов и ответов между парламентом и правительством.

По словам министра, переговоры по мирному договору продолжаются.

«Мы будем настойчиво и искренне продолжать переговоры с целью установления долгосрочного и стабильного мира в регионе»,- сказал Мирзоян.