Арарат Мирзоян проведет встречи в Женеве

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбыл с рабочим визитом в Женеву.
Пресс-служба МИД Армении сообщила, что 27-28 февраля Арарат Мирзоян примет участие в заседании высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Глава МИД Армении проведет двусторонние встречи с коллегами.
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