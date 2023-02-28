Арарат Мирзоян проведет встречи в Женеве - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян проведет встречи в Женеве


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбыл с рабочим визитом в Женеву.

Пресс-служба МИД Армении сообщила, что 27-28 февраля Арарат Мирзоян примет участие в заседании высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

 

Глава МИД Армении проведет двусторонние встречи с коллегами.

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