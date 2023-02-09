Россия продолжает критиковать решение о размещении в Армении миссии ЕС - Mediamax.am

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Россия продолжает критиковать решение о размещении в Армении миссии ЕС


Фото: https://1news.az/


Ереван /Медиамакс/. Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил, что «действия Евросоюза направлены на вытеснение России из процесса нормализации азербайджано-армянских отношений».

Дипломат сказал об этом в интервью изданию Haqqin.az, которое цитирует ТАСС.

 

Комментируя грядущее размещение в Армении гражданской миссии ЕС, которая будет вести мониторинг в районах, граничащих с Азербайджаном, Бочарников сказал:

 

«Не надо обманываться термином «гражданская миссия». Я слышал, что уже заходил разговор о том, что в эту миссию будут включены французские жандармы».

 

По словам посла России, «если будут осуществлены попытки расширить присутствие этой миссии на Карабах, то это может привести к созданию проблем для российских миротворцев и пограничников, присутствующих в регионе».

 

«Такие проблемы - это риск для безопасности во всем регионе, на всем Южном Кавказе. Жителям этого региона не нужны внерегиональные силы, чтобы решать наши проблемы здесь», - подчеркнул Бочарников.

 

Он выразил убеждение, что для «привнесения на Южный Кавказ внерегионального фактора нет никаких оснований».

 

«А ведь Евросоюз именно к этому ведет дело. Причем ведет дело очень неуклюже, не согласовав это с Азербайджаном. Евросоюз в этом вопросе выглядит как прямой придаток Соединенных Штатов и НАТО, которые рассматривают пространство СНГ как зону противодействия России и фактически пытаются привнести сюда геополитическую составляющую», - заявил посол России.

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