В Ереван прибыла группа технической оценки ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял сегодня членов группы технической оценки ЕС.
Группа направлена в Армению для рассмотрения возможности развертывания новой гражданской миссии ЕС.
«Стороны обсудили работу миссии наблюдателей ЕС, завершившуюся 19 декабря 2022 года. Арарат Мирзоян высоко оценил роль миссии в укреплении стабильности в регионе и предотвращении новых агрессий против Армении и выразил готовность к продолжению сотрудничества», - говорится в сообщении МИД.
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