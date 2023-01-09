В Ереван прибыла группа технической оценки ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял сегодня членов группы технической оценки ЕС.

Группа направлена в Армению для рассмотрения возможности развертывания новой гражданской миссии ЕС.

«Стороны обсудили работу миссии наблюдателей ЕС, завершившуюся 19 декабря 2022 года. Арарат Мирзоян высоко оценил роль миссии в укреплении стабильности в регионе и предотвращении новых агрессий против Армении и выразил готовность к продолжению сотрудничества», - говорится в сообщении МИД.