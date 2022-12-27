Путин и Пашинян проводят переговоры в Санкт-Петербурге

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят двусторонние переговоры в Санкт-Петербурге.

ТАСС сообщает, что встреча проходит после неформального завтрака лидеров стран СНГ.

Последний раз Путин и Пашинян встречались 9 декабря в рамках саммита ЕАЭС в Бишкеке, а 23 ноября президент России участвовал в саммите ОДКБ в Ереване.