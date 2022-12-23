Байрамов отправился в Москву на встречу с Лавровым - Mediamax.am

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Байрамов отправился в Москву на встречу с Лавровым


Фото: sputnik.az


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился сегодня в Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Сегодня в Москве должна была состояться трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, однако армянская сторона предложила отложить ее с учетом ситуации в Лачинском коридоре.

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