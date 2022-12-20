ЕС намерен разместить в Армении долгосрочную миссию

Ереван /Медиамакс/. Европейский Союз в соответствии с договоренностью с руководством Армении принял решение направить в Ереван переходную группу поддержки от действующей в Грузии миссии наблюдателей ЕС.

«Размещение 40 европейских экспертов по мониторингу доказало свою эффективность и способствовало формированию доверия в нестабильной ситуации. Сегодня мы начинаем новую фазу вовлечения ЕС на Южном Кавказе с переходной группой, которая подготовит почву для возможной долгосрочной миссии ЕС в Армении, чтобы внести свой вклад в достижение конечной цели стабильного мира в регионе»,- заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Согласно договоренности, достигнутой 6 октября в Праге лидерами Армении, Азербайджана, ЕС и Франции, 20 октября 2022 года в Армении, вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном, была расположена наблюдательская миссия ЕС с целью наблюдения и анализа ситуации в регионе и доклада о ней. 19 декабря срок мандата миссии истек.