Пашинян встретится с Путиным

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 декабря отправится с рабочим визитом в Бишкек, где примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского Совета.
Пресс-служба правительства сообщает, что запланирована встреча Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.
Их последняя встреча состоялась 23 ноября этого года в Ереване в рамках саммита ОДКБ.
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