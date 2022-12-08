Пашинян встретится с Путиным

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 декабря отправится с рабочим визитом в Бишкек, где примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского Совета.

Пресс-служба правительства сообщает, что запланирована встреча Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

Их последняя встреча состоялась 23 ноября этого года в Ереване в рамках саммита ОДКБ.