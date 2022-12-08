Пашинян встретится с Путиным - Mediamax.am

561 просмотров

Пашинян встретится с Путиным


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 декабря отправится с рабочим визитом в Бишкек, где примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского Совета.

Пресс-служба правительства сообщает, что запланирована встреча Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

 

Их последняя встреча состоялась 23 ноября этого года в Ереване в рамках саммита ОДКБ.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Декабрь 8, 2022 17:53
Пашинян встретится с Путиным

Внешняя политика | Декабрь 8, 2022 17:46
Мирзоян и Клаар подчеркнули роль миссии наблюдателей ЕС

Нагорный Карабах | Декабрь 8, 2022 16:44
Новое правительство Арцаха будет сформировано в начале января
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022