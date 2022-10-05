Песков назвал ерундой публикацию газеты «Айкакан Жаманак» - Mediamax.am

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Песков назвал ерундой публикацию газеты «Айкакан Жаманак»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сегодня публикацию газеты «Айкакан Жаманак» о том, что Москва принуждает Армению войти в состав Союзного государства России и Беларуси.

Как сообщает ТАСС, отвечая на вопрос о том, есть ли у России такие намерения в отношении Армении, Дмитрий Песков сказал: «Нет, это ерунда очередная».

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