Министр иностранных дел Греции посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. 27 сентября с рабочим визитом в Армению прибудет министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.
В тот же день состоится встреча министров иностранных дел Армении и Греции.
Никоса Дендиаса также примет премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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