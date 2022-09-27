Министр иностранных дел Греции посетит Армению - Mediamax.am

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Министр иностранных дел Греции посетит Армению


Фото: inewsgr.com


Ереван /Медиамакс/. 27 сентября с рабочим визитом в Армению прибудет министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

В тот же день состоится встреча министров иностранных дел Армении и Греции.

 

Никоса Дендиаса также примет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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