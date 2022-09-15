Нед Прайс: Мы говорили не только с Ереваном и Баку - Mediamax.am

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Нед Прайс: Мы говорили не только с Ереваном и Баку


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что для разрядки напряженности на армяно-азербайджанской границе высокопоставленные американские дипломаты вели переговоры не только с представителями Еревана и Баку.

Отвечая на брифинге на вопрос о роли Турции и ее открытой поддержке агрессивных действий Азербайджана, Нед Прайс сказал:

 

«Госсекретарь Блинкен, посол Рикер, помощник госсекретаря Донфрид и члены ее бюро провели ряд бесед не только с Арменией и Азербайджаном, но и с другими заинтересованными сторонами и партнерами.

 

Не могу привести подробности, но, как я уже сказал, мы будем продолжать активные дипломатические усилия и делать все возможное в двустороннем и многостороннем форматах».

 

Нед Прайс также напомнил, что в телефонной беседе с президентом Азербайджана Энтони Блинкен призвал Ильхама Алиева «немедленно прекратить боевые действия, отвести войска от границы и работать над решением всех проблем между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров».

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