Нед Прайс: Мы говорили не только с Ереваном и Баку

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что для разрядки напряженности на армяно-азербайджанской границе высокопоставленные американские дипломаты вели переговоры не только с представителями Еревана и Баку.

Отвечая на брифинге на вопрос о роли Турции и ее открытой поддержке агрессивных действий Азербайджана, Нед Прайс сказал:

«Госсекретарь Блинкен, посол Рикер, помощник госсекретаря Донфрид и члены ее бюро провели ряд бесед не только с Арменией и Азербайджаном, но и с другими заинтересованными сторонами и партнерами.

Не могу привести подробности, но, как я уже сказал, мы будем продолжать активные дипломатические усилия и делать все возможное в двустороннем и многостороннем форматах».

Нед Прайс также напомнил, что в телефонной беседе с президентом Азербайджана Энтони Блинкен призвал Ильхама Алиева «немедленно прекратить боевые действия, отвести войска от границы и работать над решением всех проблем между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров».