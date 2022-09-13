По инициативе Еревана пройдет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ

Ереван /Медиамакс/. По инициативе Армении сегодня в 19:00 часов по ереванскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Фото: https://www.osce.org/
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
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