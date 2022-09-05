Пашинян и Путин выступят на сессии «На пути к многополярному миру»

Ереван /Медиамакс/. 7 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом России Владимиром Путиным выступит на сессии «На пути к многополярному миру» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Пресс-службе Кремля сообщает, что в сессии также примут участие премьер-министр временного правительства Мьянмы, премьер-министр Монголии и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

«В течение дня запланированы двусторонние встречи Владимира Путина с зарубежными лидерами, приглашёнными на ВЭФ-2022. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня», - говорится в сообщении.