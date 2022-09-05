Пашинян и Путин выступят на сессии «На пути к многополярному миру» - Mediamax.am

315 просмотров

Пашинян и Путин выступят на сессии «На пути к многополярному миру»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. 7 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом России Владимиром Путиным выступит на сессии «На пути к многополярному миру» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Пресс-службе Кремля сообщает, что в сессии также примут участие премьер-министр временного правительства Мьянмы, премьер-министр Монголии и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

 

«В течение дня запланированы двусторонние встречи Владимира Путина с зарубежными лидерами, приглашёнными на ВЭФ-2022. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 5, 2022 14:05
Пашинян и Путин выступят на сессии «На пути к многополярному миру»

Армия и Полиция | Сентябрь 5, 2022 09:53
Сурен Папикян отбыл в США

Внешняя политика | Сентябрь 5, 2022 09:51
Мирзоян встретится с Лавровым в Москве
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022