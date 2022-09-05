Мирзоян встретится с Лавровым в Москве - Mediamax.am

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Мирзоян встретится с Лавровым в Москве


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится сегодня в Москву с рабочим визитом.

МИД Армении сообщает, что Мирзоян встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

 

«В ходе встречи будут обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, армяно-российских союзнических отношений», - говорится в сообщении МИД.

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