Мирзоян встретится с Лавровым в Москве

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится сегодня в Москву с рабочим визитом.

МИД Армении сообщает, что Мирзоян встретится в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«В ходе встречи будут обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, армяно-российских союзнических отношений», - говорится в сообщении МИД.