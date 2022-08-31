Алиев и Пашинян договорились продолжить «предметную работу» над мирным договором - Mediamax.am

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Алиев и Пашинян договорились продолжить «предметную работу» над мирным договором



В Брюсселе 31 августа при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В сообщении пресс-службы правительства Армении говорится:

 

«Были обсуждены вопросы освобождения пленных и выяснения судеб пропавших без вести, демаркации и пограничной безопасности, разблокирования региона, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и проблемы Нагорного Карабаха.

 

Достигнута договоренность о продолжении предметных переговоров на уровне министров иностранных дел по разработке проекта мирного договора. Встреча министров иностранных дел состоится в течение месяца.

 

Следующее заседание Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой состоится в ноябре в Брюсселе.

 

Следующая встреча в формате глав государств состоится в ноябре».

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