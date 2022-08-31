Захарова: ЕС проявляет ложную инициативу в армяно-азербайджанских отношениях - Mediamax.am

643 просмотров

Захарова: ЕС проявляет ложную инициативу в армяно-азербайджанских отношениях


Фото: TASS


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сегодня на брифинге затронула тему армяно-азербайджанских отношений.

«Евросоюз продвигается в регионе в соответствии со своими геополитическими амбициями, и у него нет никакой положительной тенденции в плане регулирования отношений между двумя странами. У европейцев ложные инициативы: они хотят присвоить себе лавры успеха, которых добилась Россия в плане урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Мы работаем в качестве посредника, и эта работа приносит конкретные результаты, которые стороны ценят»,- сказала Захарова.

 

Она подчеркнула, что Россия продолжает предметную работу с Баку и Ереваном.

 

«Работа направлена на разблокирование транспортного сообщения на Южном Кавказе, это происходит в рамках рабочей деятельности комиссий по вопросам демаркации границы и пограничной безопасности. Мы имеем в виду соглашение о пакетном решении по конкретным маршрутам, которое будет основано на уважении к территориальной целостности Армении и Азербайджана»,- сказала Мария Захарова.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Август 31, 2022 21:22
Шарль Мишель доволен итогами трехсторонней встречи

Внешняя политика | Август 31, 2022 19:56
Алиев и Пашинян договорились продолжить «предметную работу» над мирным договором

Внешняя политика | Август 31, 2022 14:26
Захарова: ЕС проявляет ложную инициативу в армяно-азербайджанских отношениях
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022