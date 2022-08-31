Захарова: ЕС проявляет ложную инициативу в армяно-азербайджанских отношениях

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сегодня на брифинге затронула тему армяно-азербайджанских отношений.
«Евросоюз продвигается в регионе в соответствии со своими геополитическими амбициями, и у него нет никакой положительной тенденции в плане регулирования отношений между двумя странами. У европейцев ложные инициативы: они хотят присвоить себе лавры успеха, которых добилась Россия в плане урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Мы работаем в качестве посредника, и эта работа приносит конкретные результаты, которые стороны ценят»,- сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Россия продолжает предметную работу с Баку и Ереваном.
«Работа направлена на разблокирование транспортного сообщения на Южном Кавказе, это происходит в рамках рабочей деятельности комиссий по вопросам демаркации границы и пограничной безопасности. Мы имеем в виду соглашение о пакетном решении по конкретным маршрутам, которое будет основано на уважении к территориальной целостности Армении и Азербайджана»,- сказала Мария Захарова.
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