Захарова: ЕС проявляет ложную инициативу в армяно-азербайджанских отношениях

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сегодня на брифинге затронула тему армяно-азербайджанских отношений.

«Евросоюз продвигается в регионе в соответствии со своими геополитическими амбициями, и у него нет никакой положительной тенденции в плане регулирования отношений между двумя странами. У европейцев ложные инициативы: они хотят присвоить себе лавры успеха, которых добилась Россия в плане урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Мы работаем в качестве посредника, и эта работа приносит конкретные результаты, которые стороны ценят»,- сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия продолжает предметную работу с Баку и Ереваном.

«Работа направлена на разблокирование транспортного сообщения на Южном Кавказе, это происходит в рамках рабочей деятельности комиссий по вопросам демаркации границы и пограничной безопасности. Мы имеем в виду соглашение о пакетном решении по конкретным маршрутам, которое будет основано на уважении к территориальной целостности Армении и Азербайджана»,- сказала Мария Захарова.