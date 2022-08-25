Пашинян, Алиев и Мишель встретятся 31 августа - Mediamax.am

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Пашинян, Алиев и Мишель встретятся 31 августа


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Европейского совета Шарль Мишель встретятся 31 августа.

По сообщению пресс-службы правительства Армении трёхсторонняя встреча состоится в Брюсселе.

 

Это будет четвертая трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля.

 

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А 30 августа в Москве состоится заседание комиссий по демаркации границы и вопросам пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

 

Об этом сообщают из аппарата вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна.

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