Пашинян, Алиев и Мишель встретятся 31 августа

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Европейского совета Шарль Мишель встретятся 31 августа.

По сообщению пресс-службы правительства Армении трёхсторонняя встреча состоится в Брюсселе.

Это будет четвертая трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля.

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А 30 августа в Москве состоится заседание комиссий по демаркации границы и вопросам пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщают из аппарата вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна.