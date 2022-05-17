Руденко: «Ведем дело к скорейшему принятию конкретного решения»

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что вице-премьерами России, Азербайджана и Армении «проделана большая работа».

«Разблокированием транспортных и экономических связей занимается профильная трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. На этом направлении проделана большая работа. Ведем дело к скорейшему принятию конкретного решения, которое позволит приступить к реализации конкретных проектов в регионе», - заявил Руденко в интервью ТАСС.