Пашинян надеется, что отношения Армении с Израилем «переживут подъём»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что армяно-израильские отношения «переживут подъём».
Об этом он написал в поздравительном послании премьер-министру Израиля Нафтали Беннету по случаю Дня независимости.
«Возрождение еврейской государственности после двухтысячелетнего перерыва доказывает, что историческая справедливость всегда в итоге побеждает, несмотря на все трагедии и катаклизмы.
Месяц назад мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Надеюсь, что в ближайшем будущем армяно-израильские отношения переживут подъём, открыв новую страницу в летописи наших многовековых связей», - говорится в послании премьер-министра Армении.
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