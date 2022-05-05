Пашинян надеется, что отношения Армении с Израилем «переживут подъём»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что армяно-израильские отношения «переживут подъём».

Об этом он написал в поздравительном послании премьер-министру Израиля Нафтали Беннету по случаю Дня независимости.

«Возрождение еврейской государственности после двухтысячелетнего перерыва доказывает, что историческая справедливость всегда в итоге побеждает, несмотря на все трагедии и катаклизмы.

Месяц назад мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Надеюсь, что в ближайшем будущем армяно-израильские отношения переживут подъём, открыв новую страницу в летописи наших многовековых связей», - говорится в послании премьер-министра Армении.