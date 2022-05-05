Патрушев заявил о «военно-биологической деятельности» США в Армении

Ереван /Медиамакс/. Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил сегодня, что «южные регионы России потенциально могут быть подвержены биологическим угрозам, источником которых, в частности, являются лаборатории у границ страны».

Как сообщает ТАСС, Патрушев, в частности, сказал:

«США и их сателлиты после распада Советского Союза развернули сеть биолабораторий на пространстве бывших союзных республик - в Грузии, Украине, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении, где, прикрываясь научными исследованиями, ведут военно-биологическую деятельность».

Медиамакс напоминает, что в мае 2021 года Армения и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании между Арменией и Россией по обеспечению биологической безопасности.

Читайте также Армяно-российский «марафон» по заключению меморандума о биобезопасности.