Армения готова расширить связи с Израилем

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул заинтересованность и готовность Армении максимально углубить двустороннее сотрудничество с Израилем в различных сферах.

Согласно сообщению МИД Армении, министр заявил об этом 21 августа на встрече с заместителем генерального директора, начальником департамента Евразии МИД Израиля Александром Бен Цви.

Зограб Мнацаканян заявил, что в последнее время армяно-израильские отношения претерпели развитие, расширились политический диалог и повестка сотрудничества.

Стороны были едины во мнении, что между Арменией и Израилем есть большой торгово-экономический потенциал, что можно будет максимально эффективно использовать совместными усилиями.

Коснувшись международного признания и осуждения Геноцида армян, министр иностранных дел Армении отметил, что это в первую очередь моральная ответственность и, одновременно, большой вклад в международные усилия по предотвращению геноцидов и преступлений против человечества.

Объяснение | 2018-02-15 17:07:34 (Не) признание Геноцида армян со стороны Израиля

Коснувшись урегулирования Карабахского конфликта, Зограб Мнацаканян отметил, что «наши партнеры должны воздержаться от всех тех действий, которые приводят к гонке вооружений в регионе и увеличивают угрозы нестабильности».