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Армения готова расширить связи с Израилем



Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул заинтересованность и готовность Армении максимально углубить двустороннее сотрудничество с Израилем в различных сферах.

Согласно сообщению МИД Армении, министр заявил об этом 21 августа на встрече с заместителем генерального директора, начальником департамента Евразии МИД Израиля Александром Бен Цви. 

 

Зограб Мнацаканян заявил, что в последнее время армяно-израильские отношения претерпели развитие, расширились политический диалог и повестка сотрудничества. 

 

Стороны были едины во мнении, что между Арменией и Израилем есть большой торгово-экономический потенциал, что можно будет максимально эффективно использовать совместными усилиями. 

 

Коснувшись международного признания и осуждения Геноцида армян, министр иностранных дел Армении отметил, что это в первую очередь моральная ответственность и, одновременно, большой вклад  в международные усилия по предотвращению геноцидов и преступлений против человечества. 

 

(Не) признание Геноцида армян со стороны Израиля

 

Коснувшись урегулирования Карабахского конфликта, Зограб Мнацаканян отметил, что «наши партнеры должны воздержаться от всех тех действий, которые приводят к гонке вооружений в регионе и увеличивают угрозы нестабильности».

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