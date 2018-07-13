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Пашинян заявил о страхах Азербайджана


Никол Пашинян
Никол Пашинян

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван, 13 июля. /Медиамакс/. По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, «Азербайджан боится, что его граждане воодушевятся армянскими процессами и инициируют демократические преобразования».

В интервью «Евроньюз» Никол Пашинян заявил, что, к сожалению, с первых же дней вступления на пост премьер-министр он заметил, что Азербайджан наращивает агрессивность в отношении Армении. 

 

«Сейчас мы видим, что ситуация меняется, поскольку эта агрессивная политика направлена, на мой взгляд, не только против Армении, но и против демократии, поскольку Армения – реальная демократическая страна. 

 

Азербайджан боится, что его граждане воодушевятся армянскими процессами и инициируют демократические преобразования. Было бы весьма полезно, если бы НАТО направило строгое послание Азербайджану о том, что любая попытка военного урегулирования нагорно-карабахского конфликта встретит строгую реакцию международного сообщества»,- заявил Никол Пашинян.

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