В Баку недовольны «режимом Пашиняна»

Ереван/Медиамакс/. Официальный Баку считает «политическим шоу» решение сына премьер-министра Армении пройти военную службу в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Интерфакс, пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на брифинге:

«Это политическое шоу. Этим актом режим Пашиняна пытается повысить свой рейтинг. Это еще раз показывает, что прохождение службы граждан Армении на территории Азербайджана является оккупацией азербайджанских территорий».

По его словам, подобный шаг «является неконструктивным и не может служить стабилизации региона».