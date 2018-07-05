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29262,Армению посетит президент Италии


Фото: https://rus.ozodlik.org


Ереван/Медиамакс/. По приглашению президента Армении Армена Саргсяна 30 июля с двухдневным государственным визитом в Ереван прибудет президент Италии Серджио Матарела.

Пресс-служба президента сообщает, что президент Италии проведет встречи с Арменом Саргсяном, премьер-министром Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Ара Баблояном, Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином Вторым. 

 

Делегация во главе с Серджио Матарелой посетит также мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян. 

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