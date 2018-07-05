29262,Армению посетит президент Италии

Ереван/Медиамакс/. По приглашению президента Армении Армена Саргсяна 30 июля с двухдневным государственным визитом в Ереван прибудет президент Италии Серджио Матарела.

Пресс-служба президента сообщает, что президент Италии проведет встречи с Арменом Саргсяном, премьер-министром Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Ара Баблояном, Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином Вторым.

Делегация во главе с Серджио Матарелой посетит также мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян.