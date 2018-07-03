Армения - хороший партнер США, заявил Ричард Миллс

Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Ричард Миллс заявил, что «Армения – хороший друг и партнер Соединенных Штатов».
Об этом посол отметил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который посетил посольство накануне Дня независимости Соединенных Штатов.
«Для нас честь – принимать Вас в посольстве США в этот прекрасный день, когда мы празднуем свою независимость. Армения – хороший друг и партнер Соединенных Штатов, и я надеюсь на наше продолжительное сотрудничество в соответствии с духом наших общих демократических ценностей»,- заявил Ричард Миллс.
Никол Пашинян высоко оценил сформированное с США тесное сотрудничество.
«Мы готовы совместными усилиями придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, в том числе для расширения торгово-экономических связей»,- отметил премьер-министр, поблагодарив Соединенные Штаты за поддержку, оказываемую Армении долгие годы.
Ричард Миллс подчеркнул, что США готовы оказывать Армении необходимую консультативную, техническую и финансовую помощь.
Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением американских инвестиций и стимулированием двусторонних торгово-экономических связей.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.