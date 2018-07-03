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Армения - хороший партнер США, заявил Ричард Миллс


Посол США в Армении Ричард Миллс
Посол США в Армении Ричард Миллс

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Ричард Миллс заявил, что «Армения – хороший друг и партнер Соединенных Штатов».

Об этом посол отметил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который посетил посольство накануне Дня независимости Соединенных Штатов.

«Для нас честь – принимать Вас в посольстве США в этот прекрасный день, когда мы празднуем свою независимость. Армения – хороший друг и партнер Соединенных Штатов, и я надеюсь на наше продолжительное сотрудничество в соответствии с духом наших общих демократических ценностей»,- заявил Ричард Миллс.

Никол Пашинян высоко оценил сформированное с США тесное сотрудничество.

«Мы готовы совместными усилиями придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, в том числе для расширения торгово-экономических связей»,- отметил премьер-министр, поблагодарив Соединенные Штаты за поддержку, оказываемую Армении долгие годы.

Ричард Миллс подчеркнул, что США готовы оказывать Армении необходимую консультативную, техническую и финансовую помощь.

Стороны обсудили вопросы, связанные с расширением американских инвестиций и стимулированием двусторонних торгово-экономических связей.

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