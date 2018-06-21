536 просмотров

Мнацаканян высказался об ускорении диалога по свободному передвижению



Ереван/Медиамакс/. Оценка достижений Армении, достигнутым в тесном сотрудничестве с Евросоюзом и его членами, будет способствовать ускорению процесса диалога о либерализации визового режима и свободном передвижении.

Согласно сообщению МИД, об этом 20 июня в Брюсселе на встрече с комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. 

 

Он отметил, что этот процесс даст возможность максимально расширить контакты между людьми и станет стимулом для укрепления сотрудничества Армении с государствами-членами ЕС. 

 

Собеседники обсудили показатели реализации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Наука | Июнь 21, 2018 11:10
Грузия планирует культивировать виноград на Марсе

Внешняя политика | Июнь 21, 2018 11:00
В МИД Армении назвали «глупостью» публикацию о «саботаже»

Внешняя политика | Июнь 21, 2018 09:11
Мнацаканян высказался об ускорении диалога по свободному передвижению
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe