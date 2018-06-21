Мнацаканян высказался об ускорении диалога по свободному передвижению

Ереван/Медиамакс/. Оценка достижений Армении, достигнутым в тесном сотрудничестве с Евросоюзом и его членами, будет способствовать ускорению процесса диалога о либерализации визового режима и свободном передвижении.

Согласно сообщению МИД, об этом 20 июня в Брюсселе на встрече с комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Он отметил, что этот процесс даст возможность максимально расширить контакты между людьми и станет стимулом для укрепления сотрудничества Армении с государствами-членами ЕС.

Собеседники обсудили показатели реализации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.