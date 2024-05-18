Пашинян: У Армении и Азербайджана нет опыта и знаний мирного сосуществования

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Армения и Азербайджан не имеют опыта и знаний мирного сосуществования».

«С первых дней независимости они находятся в конфликте, и помимо политических переговоров и принципов мира, есть важная предпосылка: научиться жить мирно, а это чрезвычайно трудный процесс», - сказал он на церемонии открытия ежегодного форума Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Пашинян отметил, что в случае с Арменией и Азербайджаном необходимы также инструменты, позволяющие научиться жить мирно:

«Одним из таких инструментов является предложенный нашим правительством проект «Перекресток мира». Этот проект касается не только Армении и Азербайджана, но если мы посмотрим на него в этом контексте, то одним из важных моментов является то, что Армения и Азербайджан открывают друг для друга автомобильные, железные дороги и трубопроводы через территорию друг друга, возможность прокладки линий электропередачи, кабелей на основе уважения территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции друг друга, на принципах равенства и взаимности».

«Процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном начался в эти дни и должен стать одним из инструментов, который научит Армению и Азербайджан жить мирно», - сказал Пашинян.