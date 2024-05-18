Премьер-министры Армении и Азербайджана подписали пограничный протокол - Mediamax.am

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Премьер-министры Армении и Азербайджана подписали пограничный протокол


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. На границе Армении и Азербайджана 15 мая состоялась девятая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Пресс-служба МИД Армении сообщила, что встречу провели вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев.

 

«В ходе встречи стороны обсудили проделанную работу и согласовали совместно составленный с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности в соответствии с топографической  картой Генштаба ВС СССР 1976 года, прошедшей процедуру дежурства в 1979 году, Протокол-описание отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганис Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейримли (АР) и Беркабер (РА) - Кызыл Гаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада»,- говорится в сообщении.

 

По итогам встречи был подписан протокол. Стороны договорились согласовать дату и место следующей встречи в рабочем порядке»,- говорится в сообщении МИД.

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