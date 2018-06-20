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Мнацаканян рассказал Хану о новой программе правительства


Фото: Пресс-служба МИД РА

Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян представил комиссару Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Йоханесу Хану произошедшие в Армении последние события.

Согласно сообщению МИД Армении, Йоханес Хан охарактеризовал их как хороший пример демократических изменений.

Зограб Мнацаканян представил также новую программу правительства, ее внешнеполитические приоритеты, а также шаги по реализации реформ, укреплению демократических институтов, борьбе против коррупции.

Глава внешнеполитического ведомства подробно коснулся позиции и приоритетов армянской стороны по процессу мирного урегулирования карабахского конфликта, подчеркнув также необходимость формирования способствующей миру атмосферы для продвижения переговорного процесса.

Собеседники обсудили также повестку неофициальной встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства, которая состоится 22 июня в Минске.

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