Американские генералы понаблюдали за армяно-американскими учениями

Ереван /Медиамакс/. Заместитель начальника оперативного штаба Вооруженных сил США в Европе и Африке, бригадный генерал Патрик Эллис и командир 10-й горнострелковой дивизии генерал-майор Грегори Андерсон наблюдали за ходом армяно-американских военных учений «Eagle Partner» в учебном центре «Зар» миротворческой бригады Армении.
Посол США в Армении Кристина Куинн, сопровождавшая генералов, сказала, что учения «являются свидетельством нашего долгосрочного сотрудничества с Арменией».
«У нас есть многосторонние связи с Арменией. США оказывали последовательную поддержку вооруженным силам Армении, особенно для развития потенциала в таких важных областях, как нераспространение оружия массового уничтожения и миротворческая деятельность», - сказал генерал Андерсон.
Учения для миротворцев «Eagle Partner» проходят в Армении 11-20 сентября. В учениях принимают участие около 85 американских и 175 армянских военнослужащих.
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