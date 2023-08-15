Азербайджан произвел обстрел наблюдателей ЕС в направлении села Верин Шоржа - Mediamax.am

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Азербайджан произвел обстрел наблюдателей ЕС в направлении села Верин Шоржа


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Минобороны Армении сообщило, что сегодня около 12:20 подразделения ВС Азербайджана произвели обстрел из огнестрельного оружия в направлении наблюдателей ЕС и их машин, патрулирующих в направлении армянского села Верин Шоржа.

Жертв нет.

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