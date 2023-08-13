От огнестрельного ранения скончался армянский военнослужащий - Mediamax.am

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От огнестрельного ранения скончался армянский военнослужащий


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило сегодня, что военнослужащий Жора Карапетян получил 10 августа несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

«Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь военнослужащего не удалось»,- говорится в сообщении минобороны.

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