От огнестрельного ранения скончался армянский военнослужащий

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило сегодня, что военнослужащий Жора Карапетян получил 10 августа несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.
«Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь военнослужащего не удалось»,- говорится в сообщении минобороны.
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