Папикян и Ленцов обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян и новоназначенный командующий миротворческими силами России в Нагорном Карабахе генерал-полковник Александр Ленцов обсудили сегодня ситуацию и существующие проблемы вокруг Нагорного Карабаха и в зоне ответственности миротворческих сил.

В минобороны Армении сообщили, что Папикян и Ленцов также обсудили ряд вопросов, направленных на повышение эффективности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

«Министр обороны подчеркнул необходимость неуклонного выполнения всех пунктов трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, а также реализации усилий, направленных на скорейшее разблокирование Лачинского коридора», - говорится в сообщении минобороны.