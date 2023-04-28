Папикян и Ленцов обсудили ситуацию в Лачинском коридоре - Mediamax.am

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Папикян и Ленцов обсудили ситуацию в Лачинском коридоре


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян и новоназначенный командующий миротворческими силами России в Нагорном Карабахе генерал-полковник Александр Ленцов обсудили сегодня ситуацию и существующие проблемы вокруг Нагорного Карабаха и в зоне ответственности миротворческих сил.

В минобороны Армении сообщили, что Папикян и Ленцов также обсудили ряд вопросов, направленных на повышение эффективности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

 

«Министр обороны подчеркнул необходимость неуклонного выполнения всех пунктов трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, а также реализации усилий, направленных на скорейшее разблокирование Лачинского коридора», - говорится в сообщении минобороны.

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