Женщины также могут проходить добровольную обязательную военную службу

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил сегодня, что планируется ввести систему обязательной воинской службы для представительниц женского пола на добровольной основе.
«Срок службы представительниц женского пола составит 6 месяцев. Возможности отсрочки по семейным обстоятельствам, а также досрочного освобождения от службы не будет, однако они будут иметь право отказаться от службы до дня призыва»,- сказал Сурен Папикян на заседании правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что «обсуждается вопрос об открытии новой страницы в истории страны и армии».
«Мы реализуем это в рамках нашей концепции профессиональной армии. Это будет не прогулка в воинской части, это будет обычная военная служба.
Будут женщины-военнослужащие, которые будут демобилизованы через 6 месяцев, будут также люди, которые захотят поступить на профессиональную службу и укомплектуют нашу армию, поступив на боевую военную службу»,- уточнил он.
Законопроект будет внесен на рассмотрение в парламент и применен во время предстоящего зимнего призыва.
В случае полноценной службы представительницы женского пола получат гонорар в размере 1 млн драмов по окончании службы.
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