Азербайджан обстрелял армянские позиции в Сотке - Mediamax.am

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Азербайджан обстрелял армянские позиции в Сотке


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщает, что 16 апреля вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия, открыв огонь в направлении Гегаркуникской области.

«Подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия разного калибра армянские позиции, расположенные в направлении Сотка.

 

У армянской стороны потерь нет», - говорится в сообщении Минобороны.

 

По данным Минобороны, по состоянию на 10:00 часов 17 апреля ситуация на передовой относительно стабильная.

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