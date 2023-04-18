Азербайджан обстрелял армянские позиции в Сотке

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщает, что 16 апреля вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия, открыв огонь в направлении Гегаркуникской области.
«Подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия разного калибра армянские позиции, расположенные в направлении Сотка.
У армянской стороны потерь нет», - говорится в сообщении Минобороны.
По данным Минобороны, по состоянию на 10:00 часов 17 апреля ситуация на передовой относительно стабильная.
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