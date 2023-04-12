В направлении села Тех Азербайджан применил минометы - Mediamax.am

1107 просмотров

В направлении села Тех Азербайджан применил минометы


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Сегодня около 17:30 часов подразделения ВС Азербайджана произвели обстрел из минометов в направлении села Тех Сюникской области.

В минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Армении принимают необходимые защитные меры.

 

Ранее МО сообщало, что подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянских военнослужащих, проводивших инженерные работы в направлении села Тех. По предварительным данным, с армянской стороны есть жертвы и раненые.

 

 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Апрель 11, 2023 18:00
В направлении села Тех Азербайджан применил минометы

Армия и Полиция | Апрель 11, 2023 17:26
В направлении села Тех произошла перестрелка: с армянской стороны есть погибшие и раненые

Нагорный Карабах | Апрель 11, 2023 10:53
Власти Арцаха направили в Баку предложение о проведении встречи
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023