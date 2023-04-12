В направлении села Тех Азербайджан применил минометы

Ереван /Медиамакс/. Сегодня около 17:30 часов подразделения ВС Азербайджана произвели обстрел из минометов в направлении села Тех Сюникской области.

В минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Армении принимают необходимые защитные меры.

Ранее МО сообщало, что подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянских военнослужащих, проводивших инженерные работы в направлении села Тех. По предварительным данным, с армянской стороны есть жертвы и раненые.