Минобороны: Военнослужащий заблудился и оказался на территории Азербайджана - Mediamax.am

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Минобороны: Военнослужащий заблудился и оказался на территории Азербайджана


Фото: PAN Photo (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что, по предварительной информации, сегодня военнослужащий ВС Армении заблудился и на автомобиле оказался на подконтрольной Азербайджану территории.

«21 марта около 12 часов 20 минут военнослужащий М. Г. во время перевозки продовольствия на боевую поездку на автомобиле, в условиях плохой видимости и тумана, по предварительным данным, заблудился и на автомобиле оказался в районе, подконтрольном азербайджанской стороне.

 

Немедленно стартовали поисково-спасательные работы, предпринимаются шаги по подтверждению нахождения военнослужащего на подконтрольной Азербайджану территории и его возвращению», - говорится в сообщении минобороны.

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