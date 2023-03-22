Минобороны: Военнослужащий заблудился и оказался на территории Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что, по предварительной информации, сегодня военнослужащий ВС Армении заблудился и на автомобиле оказался на подконтрольной Азербайджану территории.
«21 марта около 12 часов 20 минут военнослужащий М. Г. во время перевозки продовольствия на боевую поездку на автомобиле, в условиях плохой видимости и тумана, по предварительным данным, заблудился и на автомобиле оказался в районе, подконтрольном азербайджанской стороне.
Немедленно стартовали поисково-спасательные работы, предпринимаются шаги по подтверждению нахождения военнослужащего на подконтрольной Азербайджану территории и его возвращению», - говорится в сообщении минобороны.
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