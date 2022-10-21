Азербайджан обстрелял армянские позиции из минометов - Mediamax.am

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Азербайджан обстрелял армянские позиции из минометов


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что минувшей ночью Вооруженные силы Азербайджана снова нарушили режим прекращения огня.

«Около 00:05 подразделения ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции, расположенные в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, из стрелкового оружия разного калибра, а также из минометов. Подразделения ВС Армении подавили огонь противника», - говорится в сообщении Минобороны.

 

Отмечается, что с армянской стороны потерь нет, ситуация относительно стабильная.

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