Министр обороны Армении готов оказать поддержку миссии ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял сегодня членов миссии ЕС по технической оценке.

Пресс-служба минобороны сообщила, что Сурен Папикян приветствовал визит миссии в Армению и выразил готовность оказать необходимую поддержку.

Министру обороны были представлены основные цели и задачи миссии. Собеседники обсудили технические и организационные вопросы деятельности миссии.