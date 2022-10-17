Министр обороны Армении готов оказать поддержку миссии ЕС

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял сегодня членов миссии ЕС по технической оценке.
Пресс-служба минобороны сообщила, что Сурен Папикян приветствовал визит миссии в Армению и выразил готовность оказать необходимую поддержку.
Министру обороны были представлены основные цели и задачи миссии. Собеседники обсудили технические и организационные вопросы деятельности миссии.
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