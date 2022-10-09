Минобороны: Армения не передавала тела Азербайджану - Mediamax.am

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Минобороны: Армения не передавала тела Азербайджану


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Минобороны Армении заявило, что не передавало Баку тела азербайджанских военнослужащих.

«Азербайджан, пытаясь найти какое-то оправдание распространенному по всему миру страшному видео, где азербайджанские солдаты расстреливают разоруженных армянских солдат, сегодня через Генеральную прокуратуру страны распространил нелепость о том, что якобы «азербайджанской стороне были переданы тела 6 азербайджанских солдат, замученных до смерти изображенными на упомянутом видео армянскими военнослужащими».

 

«Вместо того, чтобы принять осуждение и призывы к расследованию со стороны практически всего цивилизованного мира, официальный Баку пытается найти оправдания чудовищным злодеяниям, совершенным его военнослужащими», - говорится в сообщении минобороны Армении.

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