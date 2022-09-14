Пашинян: Сейчас нет необходимости вводить военное положение - Mediamax.am

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Пашинян: Сейчас нет необходимости вводить военное положение



Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армени Никол Пашинян заявил сегодня в парламенте, что на данный момент нет необходимости вводить военное положение.

«Проект о вводе военного положения лежит у меня на столе. Мы регулярно оцениваем ситуацию и необходимость принятия такого решения в Совете Безопасности и в других форматах. Поскольку мы не приняли такого решения, значит, в нем нет необходимости. Не потому, что нет агрессии, а потому, что это очень серьезное решение, имеющее ряд механизмов не только военного характера», - сказал Никол Пашинян.

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