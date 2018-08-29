225 просмотров

Григорян и Осипян навестили отправившихся на границу полицейских



Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и начальник Полиции Валерий Осипян посетили Тавушский марз, чтобы ознакомиться с процессом службы войск Полиции, осуществляющих боевое дежурство.

Войска Полиции будут осуществлять боевое дежурство


«В сопровождении военного руководства мы побывали в местах дислокации подразделений, обсудили ряд вопросов, связанных со службой»,- сообщил Армен Григорян.

С 23 августа войска Полиции осуществляют боевое дежурство на армяно-азербайджанской границе, заменяя срочных военнослужащих.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Август 29, 2018 17:29
Депутаты Европарламента готовы поддержать Арцах

Армия и Полиция | Август 29, 2018 17:20
Григорян и Осипян навестили отправившихся на границу полицейских

Политика | Август 29, 2018 16:37
Состоялась встреча председателя НС и омбудсмена
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe