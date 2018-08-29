Григорян и Осипян навестили отправившихся на границу полицейских

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и начальник Полиции Валерий Осипян посетили Тавушский марз, чтобы ознакомиться с процессом службы войск Полиции, осуществляющих боевое дежурство.
«В сопровождении военного руководства мы побывали в местах дислокации подразделений, обсудили ряд вопросов, связанных со службой»,- сообщил Армен Григорян.
С 23 августа войска Полиции осуществляют боевое дежурство на армяно-азербайджанской границе, заменяя срочных военнослужащих.
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