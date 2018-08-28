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Государственные структуры готовятся к учениям «Шант-2018»



Ереван/Медиамакс/. Стартовал 5-дневный сбор должностных лиц системы государственного управления Армении, органов территориального управления, других государственных организаций и мэрии Еревана.

В министерстве обороны отметили, что целью сбора является подготовка вышеперечисленных структур к предстоящим 11-13 сентября трехступенчатым стратегическим командно-штабным учениям «Шант-2018». 

 

Министр обороны Армении Давид Тоноян представил главную цель учения, которая заключается в обеспечении гармоничной работы системы объединенного управления в условиях перехода от мирного к военному положению. 

 

Министр отметил важность проведения сбора в условиях парламентской системы правления, когда возникла необходимость испытать гармоничную и оперативную работу всех звеньев власти. 

 

С лекциями выступили секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян и министр финансов Атом Джанджугазян. 

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